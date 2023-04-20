До будинку, де жили українці, проник злочинець з метою пограбування. Зловмисник жорстоко накинувся з ножем на жінку і завдав їй смертельних поранень.
Як повідомив районний прокурор Легниці Радослав Врембяк, після нападу на жінку, зловмисник накинувся на її 14-річну доньку та ще одну жінку.
На місце злочину оперативно виїхали правоохоронці, які і виявили тіло 37-річної жінки з пораненнями грудної клітки та шиї. Також вони виявили у неповнолітньої дівчини кілька поранень грудної клітки, а у ще однієї мешканки – поранення руки.
Дівчину доставили до лікарні. Їй зробили операцію, однак стан важкий.
Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель. Він не співпрацює зі слідством. Йому вже обрали запобіжний захід – утримування під вартою. Якщо поляка визнають винним, йому загрожує довічне ув’язнення.
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