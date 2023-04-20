Мати вбили, 14-річна донька в лікарні: у Польщі на українок напав чоловік із ножем - Днепр Инфо
Мати вбили, 14-річна донька в лікарні: у Польщі на українок напав чоловік із ножем
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Сегодня 21:15

Трагічний випадок стався у місті Легниця, що на заході Польщі.

Новости Днепра про Мати вбили, 14-річна донька в лікарні: у Польщі на українок напав чоловік із ножем

До будинку, де жили українці, проник злочинець з метою пограбування. Зловмисник жорстоко накинувся з ножем на жінку і завдав їй смертельних поранень.

Як повідомив районний прокурор Легниці Радослав Врембяк, після нападу на жінку, зловмисник накинувся на її 14-річну доньку та ще одну жінку. 

На місце злочину оперативно виїхали правоохоронці, які і виявили тіло 37-річної жінки з пораненнями грудної клітки та шиї. Також вони виявили у неповнолітньої дівчини кілька поранень грудної клітки, а у ще однієї мешканки – поранення руки.

Дівчину доставили до лікарні. Їй зробили операцію, однак стан важкий.

Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель. Він не співпрацює зі слідством. Йому вже обрали запобіжний захід – утримування під вартою. Якщо поляка визнають винним, йому загрожує довічне ув’язнення.

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Новости Днепра про Мати вбили, 14-річна донька в лікарні: у Польщі на українок напав чоловік із ножемУкраїнська

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