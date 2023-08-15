Автівки, тепловізори та комплектуючі: Дніпро доправив військовим чергову партію оснащення

Дніпро продовжує забезпечувати військових на передовій автівками, дронами та іншою технікою.

Місто щотижня доправляє необхідне на фронт. Нині військові забирають чергову партію новеньких машин — ще п’ять японських пікапів «Toyota Hilux» та один позашляховик «Toyota Prado».

«Потрібні і великі автомобілі, і легкові. Для кожного з них знайдеться робота», — наголошує український армієць Олександр.

Також оборонці отримали тепловізори, комплекти акумуляторів до радіостанції, а ще — підсилювачі сигналу і низку компʼютерної техніки. «У такі часи країна об’єднується заради Перемоги. Техніка нова, ефективна, вона виконує свої завдання за призначенням. Тому саме такими справами, я вірю, ми переможемо. Усі вірять. Слава Україні!» — зазначає військова Олена.

Зі свого боку, мер Дніпра Борис Філатов підкреслив: місто і далі доправлятиме українським оборонцям усе необхідне, адже війна триває, тож системна підтримка бійців залишається ключовою в цій реальності. «Передаємо додаткову партію допомоги нашим оборонцям. Дуже сумно, коли ми відправили вже 650 автівок нашим оборонцям — з них десь половина це кросовери та джипи, – а на 651-му джипі почали ставити дурні питання. Тому сьогодні наш такий маленький внесок у Перемогу. Далі купуватимемо і пікапи, і джипи, і вантажівки», — сказав Філатов.

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