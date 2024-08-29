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Автівка з тоннами заморожених собак, яка втрапила в ДТП у Миколаєві, їхала з Дніпра: що збиралися робити з вантажем

Сьогодні 17:43
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Вантажівка везла кілька тонн заморожених собак з Дніпра, але втрапила по дорозі до Одеси в ДТП.

Новости Днепра про Автівка з тоннами заморожених собак, яка втрапила в ДТП у Миколаєві, їхала з Дніпра: що збиралися робити з вантажем

У середу, 28 серпня, у Миколаєві сталася аварія. Там ввечері зіштовхнулись Fiat Doblo та Renault Master. За даними місцевих ЗМІ, всередині останньої автівки перевозили кілька тонн заморожених собак. Видання повідомило, що мертвих тварин везли з Дніпра до Одеси, де збиралися спалити в крематорії. 

Водночас у поліції Миколаєва зазначили, що у Renault знаходились усього 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи. Водій віз їх з Дніпропетровської області до Одеси для утилізації. Отримувач вантажу – компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни. 

Машина з вантажем простояла на місці ДТП всю ніч, після чого автівку евакуювали та відправили до Одеси.
 
Поліція нині з’ясовує кому належав вантаж.

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Новости Днепра про Автівка з тоннами заморожених собак, яка втрапила в ДТП у Миколаєві, їхала з Дніпра: що збиралися робити з вантажемУкраїнська

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