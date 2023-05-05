Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Аварії на водогоні: у Дніпрі та передмісті частково немає води

Сьогодні 18:45
просмотров

У Дніпрі та селищі Новоолександрівка частина мешканців залишилася без води через аварійні роботи.

Новости Днепра про Аварії на водогоні: у Дніпрі та передмісті частково немає води

Про це повідомляє міськрада.

Станом на 18.00 у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Галі Мазуренко, 1, припинено водопостачання вулиць Галі Мазуренка та Михайлова, а також за пров. Васильєвський.

Також бригади КП «Дніпропроводоканал» досі працюють на ліквідації аварійних ситуацій за такими адресами:

  • сел. Новоолександрівка на вул. Центральна, 45. Припинено водопостачання вулиць: Шевченка, Центральна, Українська та провулків: Кооперативний, Шкільний, Мічуріна, Тихий.
  • просп. Олександра Поля, 127. Тимчасово без води мешканці трьох будинків на просп. Олександра Поля, 125, 125А, 127.

Водопостачання на ці адреси буде відновлено після завершення робіт.

Читайте також:

Новости Днепра про Аварії на водогоні: у Дніпрі та передмісті частково немає водиУкраїнська Новости Днепра про Аварії на водогоні: у Дніпрі та передмісті частково немає водиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Українські військові відбили більше ніж 30 атак у Донецькій області , – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Українські військові відбили більше ніж 30 атак у Донецькій області , – Генштаб

    Українські військові відбили більше ніж 30 атак у Донецькій області…

    У Дніпрі одна з вулиць буде закрита для проїзду 10 днів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Дніпрі одна з вулиць буде закрита для проїзду 10 днів

    У Дніпрі вулицю Луговську на 10 днів закриють для проїзду…

    Після травневої спеки Дніпро та область скують заморозки: коли чекати холодів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:45
    Після травневої спеки Дніпро та область скують заморозки: коли чекати холодів

    У Дніпрі оголосили штормове попередження.

    Програма «Доступні ліки» 2023: як скористатися у Дніпрі та де взяти рецепт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:12
    Програма «Доступні ліки» 2023: як скористатися у Дніпрі та де взяти рецепт

    У Дніпрі можна отримати ряд ліків безкоштовно або з невеликою…

    Наверх