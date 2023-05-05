Аварії на водогоні: у Дніпрі та передмісті частково немає води

У Дніпрі та селищі Новоолександрівка частина мешканців залишилася без води через аварійні роботи.

Про це повідомляє міськрада.

Станом на 18.00 у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Галі Мазуренко, 1, припинено водопостачання вулиць Галі Мазуренка та Михайлова, а також за пров. Васильєвський.

Також бригади КП «Дніпропроводоканал» досі працюють на ліквідації аварійних ситуацій за такими адресами:

сел. Новоолександрівка на вул. Центральна, 45. Припинено водопостачання вулиць: Шевченка, Центральна, Українська та провулків: Кооперативний, Шкільний, Мічуріна, Тихий.

просп. Олександра Поля, 127. Тимчасово без води мешканці трьох будинків на просп. Олександра Поля, 125, 125А, 127.

Водопостачання на ці адреси буде відновлено після завершення робіт.

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