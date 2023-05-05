Аварії на водогоні: у Дніпрі та передмісті частково немає води

Про це повідомляє міськрада.
Станом на 18.00 у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Галі Мазуренко, 1, припинено водопостачання вулиць Галі Мазуренка та Михайлова, а також за пров. Васильєвський.
Також бригади КП «Дніпропроводоканал» досі працюють на ліквідації аварійних ситуацій за такими адресами:
Водопостачання на ці адреси буде відновлено після завершення робіт.
Читайте також:
Автор:
Українські військові відбили більше ніж 30 атак у Донецькій області…
У Дніпрі вулицю Луговську на 10 днів закриють для проїзду…
У Дніпрі оголосили штормове попередження.
У Дніпрі можна отримати ряд ліків безкоштовно або з невеликою…