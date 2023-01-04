Аварія та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, через аварію на водопроводі на вул. Саксаганського, 9а припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання буде відновлене протягом дня.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт.
Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла.
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