Аварія та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 4 січня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, через аварію на водопроводі на вул. Саксаганського, 9а припинено водопостачання вулиць:

Карабинівська;

Слобідська;

Виборна;

Володимирська;

Леонтовича;

Рівненська;

Саксаганського;

Пирогова;

Олександра Кониського, 1-65.

Водопостачання буде відновлене протягом дня.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Космічної, 13, 17, 19 (дитяча обласна лікарня).

Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт.

Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:

просп. Слобожанського, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумської, 8-64;

вул. Старочумацької, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскравої, 1-41;

вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;

вул. Осінньої, 7-13;

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла.

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