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Аварія та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 11:34
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Сьогодні, 4 січня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварія та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, через аварію на водопроводі на вул. Саксаганського, 9а припинено водопостачання вулиць:

  • Карабинівська;
  • Слобідська;
  • Виборна;
  • Володимирська;
  • Леонтовича;
  • Рівненська;
  • Саксаганського;
  • Пирогова;
  • Олександра Кониського, 1-65.

Водопостачання буде відновлене протягом дня.

Новости Днепра про Аварія та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Космічної, 13, 17, 19 (дитяча обласна лікарня).

Водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт.

Новости Днепра про Аварія та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:

  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Аварія та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла.

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Новости Днепра про Аварія та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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