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Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 10:22
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Сьогодні, 28 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Доновського, 75, вул. Березинській, 66Д, вул. Північній, 34 та вул. Лабораторній, 2 припинено водопостачання:

  • вул. Зорі;
  • вул. Трудової;
  • вул. Кар’єрної;
  • вул. Стройової;
  • вул. Успенських;
  • вул. Березинської, 66-80;
  • сел. Олександрівка;
  • вул. Лабораторної.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Миру, 1-95;
  • вул. Березинської, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15;
  • пров. Вільного, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137;
  • вул. Каверіна, 26, 28.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

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Новости Днепра про Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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