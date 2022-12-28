Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Доновського, 75, вул. Березинській, 66Д, вул. Північній, 34 та вул. Лабораторній, 2 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
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Александра Лучка
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