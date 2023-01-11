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Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 13:40
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Сьогодні, 11 січня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, через знеструмлення припинено водопостачання:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Миру, 1-95;
  • вул. Березинської, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15;
  • пров. Вільного, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137;
  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. 93-ї Холодноярської бригади, 6 припинено водопостачання:

  • вул. 93-ї Холодноярської бригади;
  • вул. Воскресенської, 21,21а;
  • вул. Короленка, 4,6.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла.

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Новости Днепра про Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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