Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води
Сьогодні, 11 січня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, через знеструмлення припинено водопостачання:
вул. Миколи Міхновського, 2-31; пров. Фестивального, 1-31; просп. Миру, 1-95; вул. Березинської, 22-61; вул. Генерала Захарченка, 1-15; пров. Вільного, 2-12; вул. Усенка, 1-23; вул. Донецьке шосе, 97-137; просп. Слобожанського, 40-90; вул. Богдана Хмельницького, 2-33; просп. Петра Калнишевського, 1-72; вул. Батумської, 8-64; вул. Старочумацької, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36; вул. Яскравої, 1-41; вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29; вул. Осінньої, 7-13; вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19; вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. 93-ї Холодноярської бригади, 6 припинено водопостачання:
вул. 93-ї Холодноярської бригади; вул. Воскресенської, 21,21а; вул. Короленка, 4,6.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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