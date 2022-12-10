Сайт Дніпра Новини Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води
У суботу, 10 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.
Про це повідомляє КП «Дніпроводоканал».
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Князя Ярослава Мудрого, 5 припинено водопостачання:
вул. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18, 20, 22.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, через відключення світла залишилися без води мешканці:
вул. Миколи Міхновського, 2-31; пров. Фестивального, 1-31; просп. Миру, 1-95; вул. Березинської, 22-61; вул. Генерала Захарченка, 1-15; пров. Вільного, 2-12; вул. Усенка, 1-23; вул. Донецьке шосе, 97-137; просп. Гагаріна, 100-124; просп. Слобожанського, 40-90; вул. Богдана Хмельницького, 2-33; просп. Петра Калнишевського, 1-72; вул. Батумської, 8-64; вул. Старочумацької, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36; вул. Яскравої, 1-41; вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29; вул. Осінньої, 7-13; вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19; вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11; вул. Маршала Малиновського, 6, 26, 34, 44, 60; пров. Любарського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Нагадаємо, раніше ми писали,
чи діють зараз графіки відключення світла у Дніпрі та області. Читайте також:
Українська Александра Лучка
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