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Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 10:38
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У суботу, 10 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП «Дніпроводоканал».

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Князя Ярослава Мудрого, 5 припинено водопостачання:

  • вул. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18, 20, 22.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води

Крім того, через відключення світла залишилися без води мешканці:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Миру, 1-95;
  • вул. Березинської, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15;
  • пров. Вільного, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137;
  • просп. Гагаріна, 100-124;
  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11;
  • вул. Маршала Малиновського, 6, 26, 34, 44, 60;
  • пров. Любарського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води

Новости Днепра про Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють зараз графіки відключення світла у Дніпрі та області. 

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Новости Днепра про Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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