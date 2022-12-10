Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води

У суботу, 10 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП «Дніпроводоканал».

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Князя Ярослава Мудрого, 5 припинено водопостачання:

вул. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18, 20, 22.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, через відключення світла залишилися без води мешканці:

вул. Миколи Міхновського, 2-31;

пров. Фестивального, 1-31;

просп. Миру, 1-95;

вул. Березинської, 22-61;

вул. Генерала Захарченка, 1-15;

пров. Вільного, 2-12;

вул. Усенка, 1-23;

вул. Донецьке шосе, 97-137;

просп. Гагаріна, 100-124;

просп. Слобожанського, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумської, 8-64;

вул. Старочумацької, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскравої, 1-41;

вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;

вул. Осінньої, 7-13;

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11;

вул. Маршала Малиновського, 6, 26, 34, 44, 60;

пров. Любарського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють зараз графіки відключення світла у Дніпрі та області.

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