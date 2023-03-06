Аварійні роботи: на яких вулицях Дніпра сьогодні будуть проблеми з водою

Ремонтні роботи комунальники розпочнуть з самого ранку, тому водопостачання буде відновлено до кінця дня.
За минулу добу, 5 березня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 20 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 14 пошкоджень на мережах водопостачання.
Наразі всі інші підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.
У Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.
Також у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.
Станом на 6:00 знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано. Аварійні ситуації на мережах теплопостачання відсутні.
Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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