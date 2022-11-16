Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Данила Галицького, 29 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що графіки відключень не діють, знеструмлення може статися будь-коли, – Резніченко
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