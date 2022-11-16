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Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 12:31
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Сьогодні, 16 листопада, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Данила Галицького, 29 припинено водопостачання:

  • вул. Данила Галицького, 41-47.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, що графіки відключень не діють, знеструмлення може статися будь-коли, – Резніченко

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Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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