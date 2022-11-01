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Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 12:59
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Сьогодні, 1 листопада, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Єреванській, 82 припинено водопостачання:

  • вул. Єреванської;
  • вул. Радісної;
  • вул. Дорожньої.

Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Академіка Корольова, 60А. Тому без води залишилися мешканці:

  • сел. Олександрівка,
  • сел. Одинківка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

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Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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