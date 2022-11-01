Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Єреванській, 82 припинено водопостачання:
Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Академіка Корольова, 60А. Тому без води залишилися мешканці:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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