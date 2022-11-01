Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 1 листопада, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Єреванській, 82 припинено водопостачання:

вул. Єреванської;

вул. Радісної;

вул. Дорожньої.

Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Академіка Корольова, 60А. Тому без води залишилися мешканці:

сел. Олександрівка,

сел. Одинківка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Читайте також:

Українська

Автор: