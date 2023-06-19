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Аварійні роботи: Чаплі залишилися без води

Сьогодні 21:15
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Сьогодні, 19 червня, Чаплі залишилися без води через аварійні роботи.

Новости Днепра про Аварійні роботи: Чаплі залишилися без води

Бригада КП «Дніпроводоканал» продовжує аварійні роботи на вулиці Чаплинська, 269, припинено водопостачання у сел. Чаплі. Комунальники докладають максимальних зусиль, аби якомога швидше завершити аварійні роботи та відновити подачу води.

Закінчилися аварійні роботи у провулку Добровольців, 6, відновлено водопостачання у провулку Добровольців,1, 3, 15, 17, 19 та на вул. Набережна Перемоги, 134.

Без відключення водопостачання сьогодні бригади КП «Дніпроводоканал» працювали на очищення засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання. Загалом в роботі було понад п’ять десятків об’єктів.

Крім того, у Дніпрі завтра, 20 червня, до 17:00 через проведення ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 50А, 52; 
  • вул. Інженерна: 1, 3; 
  • просп. Богдана Хмельницького: 111, 113.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Аварійні роботи: Чаплі залишилися без водиУкраїнська Новости Днепра про Аварійні роботи: Чаплі залишилися без водиРусский

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