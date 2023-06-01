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Атака на Дніпропетровщину: окупанти обстріляли область з важкої артилерії

Сьогодні 08:30
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Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Атака на Дніпропетровщину: окупанти обстріляли область з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зранку 1 червня армія рф била по Марганецькій громаді Нікопольського району. Окупанти випустили майже два десятки снарядів з важкої артилерії. Інформація щодо наслідків атаки наразі зʼясовується.

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Новости Днепра про Атака на Дніпропетровщину: окупанти обстріляли область з важкої артилеріїУкраїнська Новости Днепра про Атака на Дніпропетровщину: окупанти обстріляли область з важкої артилеріїРусский

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