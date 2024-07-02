Атака по багатоповерхівці у Дніпрі 28 червня: рятувальники виявили тіло жінки

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по місту у п'ятницю 28 червня збільшилася.

Про трагічну звістку сповістив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Зазначається, що сьогодні вночі під завалами на місці понівеченої багатоповерхівки рятувальники виявили тіло жінки.

Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора. Роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій, – повідомив він у дописі.

У п’ятницю 28 червня ввечері ворог атакував Дніпро ракетами, внаслідок чого було серйозно пошкоджено дев’ятиповерхівку. В одному з під’їздів було зруйновано з 8 по 11 поверхи, пошкоджено 11 автомобілів. Тіло першої загиблої виявили того ж дня, особу встановили 29 червня – 76-річна жінка. Відомо, що пошуково-рятувальні роботи тривали вдень та вночі, станом на 30 червня надзвичайники розібрали завали до 7 поверху, на той момент людей не знайшли.

Наразі відомо про 2 загиблих та 12 постраждалих, серед яких вагітна жінка та дитина, 2 людей врятували.

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