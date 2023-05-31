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Атака Павлоградського району: поранено дитину

Сьогодні 09:00
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Сьогодні, 31 травня, російські війська обстріляли Дніпропетровщину.
Новости Днепра про Атака Павлоградського району: поранено дитину

 

Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Легке поранення отримав 8-річний хлопчик. Лікуватиметься вдома.

Є пошкодження вікон та дверей у 2-поверхівці, приватному будинку, понівечено гаражі. Сталася пожежа, яку вже ліквідували.

А вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди неушкоджені.

Новости Днепра про Атака Павлоградського району: поранено дитину

Новости Днепра про Атака Павлоградського району: поранено дитину

 

Новости Днепра про Атака Павлоградського району: поранено дитину

 

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Новости Днепра про Атака Павлоградського району: поранено дитинуУкраїнська Новости Днепра про Атака Павлоградського району: поранено дитинуРусский

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