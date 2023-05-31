Атака Павлоградського району: поранено дитину

Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Легке поранення отримав 8-річний хлопчик. Лікуватиметься вдома.
Є пошкодження вікон та дверей у 2-поверхівці, приватному будинку, понівечено гаражі. Сталася пожежа, яку вже ліквідували.
А вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди неушкоджені.
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