Атака Павлоградського району: поранено дитину

Сьогодні, 31 травня, російські війська обстріляли Дніпропетровщину.

Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Легке поранення отримав 8-річний хлопчик. Лікуватиметься вдома.

Є пошкодження вікон та дверей у 2-поверхівці, приватному будинку, понівечено гаражі. Сталася пожежа, яку вже ліквідували.

А вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди неушкоджені.

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