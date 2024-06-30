Атака на багатоповерхівку Дніпра: рятувальники виконали 50% робіт

Оновлена інформація щодо рятувальної операції у Дніпрі.

Оновлена інформація щодо рятувальної операції у Дніпрі.

Роботи тривають вже другу добу та ускладнені специфікою конструкцій. Працівникам ДСНС доводиться розбирати завали вручну.

За весь час було знайдено тіло тільки однієї особи. Під завалами можуть знаходиться люди. Наразі дві жінки вважаються зниклими безвісти, – заявив заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації Сергій Корінний в інтерв’ю “Дніпро Оперативному”.