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Атака на багатоповерхівку Дніпра: рятувальники виконали 50% робіт

Сьогодні 19:33
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Оновлена інформація щодо рятувальної операції у Дніпрі.

Новости Днепра про Атака на багатоповерхівку Дніпра: рятувальники виконали 50% робіт

Оновлена інформація щодо рятувальної операції у Дніпрі.

Роботи тривають вже другу добу та ускладнені специфікою конструкцій. Працівникам ДСНС доводиться розбирати завали вручну.

За весь час було знайдено тіло тільки однієї особи. Під завалами можуть знаходиться люди. Наразі дві жінки вважаються зниклими безвісти, – заявив заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації Сергій Корінний в інтерв’ю “Дніпро Оперативному”.

Рятувальники дозволяють потерпілим швидко забрати речі з понівечених домівок у супроводі рятувальника. 

Працівникам ДСНС доводиться працювати у важких умовах, через постійний ризик обвалу.

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Новости Днепра про Атака на багатоповерхівку Дніпра: рятувальники виконали 50% робітУкраїнська Новости Днепра про Атака на багатоповерхівку Дніпра: рятувальники виконали 50% робітРусский

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