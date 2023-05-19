Атака крилатими ракетами та ударними дронами: як українська відпрацювала ППО

Як відпрацювала ППО, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» Повітряних Сил ЗС України знищено 3 крилаті ракети та 16 ударних дронів.
Вибухи цієї ночі лунали у Києві, Кривому Розі, а також у Київській, Чернігівській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
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