Атака крилатими ракетами та ударними дронами: як українська відпрацювала ППО

Вночі 19 травня російські окупанти влаштували чергову атаку на Україну. Ворог випустив 22 «Шахеди» та 6 «Калібрів».

Як відпрацювала ППО, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» Повітряних Сил ЗС України знищено 3 крилаті ракети та 16 ударних дронів.

Вибухи цієї ночі лунали у Києві, Кривому Розі, а також у Київській, Чернігівській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

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