Атака дронів на Київ: від падіння уламків спалахнули пожежі, є жертва і постраждалі - Днепр Инфо
Атака дронів на Київ: від падіння уламків спалахнули пожежі, є жертва і постраждалі
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Сегодня 07:15

У Києві через вибухи та падіння уламків збитих повітряних цілей противника цієї ночі в деяких районах сталися пожежі, а також відомо про постраждалих та загиблого.

Новости Днепра про Атака дронів на Київ: від падіння уламків спалахнули пожежі, є жертва і постраждалі

Екстрені служби виїхали на виклики у Подільський, Печерський, Дарницький, Голосіївський, Святошинський та Дніпровський райони.

Що відомо на цей момент:

  • У Дарницькому районі через падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку.
  • У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу. Як уточнив Кличко, це 27-річна жінка. У Київській МВА додали, що в цьому районі зафіксовано також падіння уламків, і інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
  • Також у Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерхівці. Кличко повідомив, що на місці працюють медики та рятувальники.
  • У Голосіївському районі, додають в Київській МВА, внаслідок падіння уламків у багатоповерховому житловому будинку вибито вікна та вирвані двері в декількох квартирах.
  • В багатоповерхівці в Голосіївському районі, де сталася пожежа – евакуюють мешканців. Кличко повідомив, що було виявлено одну потерпілу.
  • У Голосіївському районі є жертва. У багатоповерхівці, де внаслідок падіння уламків, сталася пожежа, рятувальники евакуювали 20 осіб. Кличко повідомив про одного загиблого, а також про госпіталізацію літньої жінки, і ще двом постраждалим надали допомогу на місці.
  • У Печерському районі внаслідок падіння уламків спалахнули 3 автомобілі.
  • В Подольскому районі сталося загоряння в житловому будинку. Мер уточнив, що інформація про постраждалих поки не надходила, і на місці працюють екстрені служби.
  • У Дніпровському районі також зафіксовано падіння уламків в нежитловій забудові, проте ці дані уточнюються.
  • У Святошинському районі за попередніми даними уламки впали на територію одного з підприємств, і дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.
  • У Київській МВА також показали фото пожежі в будинку в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої повітряної цілі.

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Новости Днепра про Атака дронів на Київ: від падіння уламків спалахнули пожежі, є жертва і постраждаліУкраїнська Новости Днепра про Атака дронів на Київ: від падіння уламків спалахнули пожежі, є жертва і постраждаліРусский

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