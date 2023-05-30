Атака дронів на Київ: від падіння уламків спалахнули пожежі, є жертва і постраждалі

У Києві через вибухи та падіння уламків збитих повітряних цілей противника цієї ночі в деяких районах сталися пожежі, а також відомо про постраждалих та загиблого.

Екстрені служби виїхали на виклики у Подільський, Печерський, Дарницький, Голосіївський, Святошинський та Дніпровський райони.

Що відомо на цей момент:

У Дарницькому районі через падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку.

У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу. Як уточнив Кличко, це 27-річна жінка. У Київській МВА додали, що в цьому районі зафіксовано також падіння уламків, і інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Також у Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерхівці. Кличко повідомив, що на місці працюють медики та рятувальники.

У Голосіївському районі, додають в Київській МВА, внаслідок падіння уламків у багатоповерховому житловому будинку вибито вікна та вирвані двері в декількох квартирах.

В багатоповерхівці в Голосіївському районі, де сталася пожежа – евакуюють мешканців. Кличко повідомив, що було виявлено одну потерпілу.

У Голосіївському районі є жертва. У багатоповерхівці, де внаслідок падіння уламків, сталася пожежа, рятувальники евакуювали 20 осіб. Кличко повідомив про одного загиблого, а також про госпіталізацію літньої жінки, і ще двом постраждалим надали допомогу на місці.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків спалахнули 3 автомобілі.

В Подольскому районі сталося загоряння в житловому будинку. Мер уточнив, що інформація про постраждалих поки не надходила, і на місці працюють екстрені служби.

У Дніпровському районі також зафіксовано падіння уламків в нежитловій забудові, проте ці дані уточнюються.

У Святошинському районі за попередніми даними уламки впали на територію одного з підприємств, і дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

У Київській МВА також показали фото пожежі в будинку в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої повітряної цілі.

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