Атака БпЛА на Дніпропетровщину: офіційна інформація від ОВА

Вночі на Дніпропетровщині працювало ППО.

Очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі окупанти атакували область ударними БпЛА.

Пізніше голова ДніпроОВА Сергій Лисак розповів подробиці. Він повідомив, що вночі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили 6 безпілотників.

“На Дніпропетровщині цієї ночі знищено 6️ безпілотників. Це були шахеди, які ворог скерував на регіон. Дякую вартовим неба за влучну роботу! І, звісно, – збережені життя”, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, що цієї ночі у Кривому Розі було чутно звуки вибухів. Перший вибух пролунав о 1:59, другий — о 2:05. Перед цим моніторингові канали повідомляли про застосування ударних БаЛА над містом. Відбій оголосили о 03:16. Наразі все спокійно.

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