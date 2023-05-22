Артпростір “Модуль тимчасовості” відкриється в Дніпрі: подробиці

Тимчасовий культурний простір «Модуль тимчасовості» (MOT), що працював протягом лютого-травня на Контрактовій площі у Києві, тепер прямує до Дніпра. У червні артпростір з 27 контейнерів розміститься у центрі міста — на площі Героїв Майдану.
Проєкт запустився в лютому в Києві, де пропрацював до 14 травня. Разом з виставкою в MOT відбувалась серія кінопоказів, включно з колаборацією з Docudays UA, а також окремі музичні івенти, перформанси, лекції та дискусії.
За допомогою проєкту команда don’t Take Fake хоче продемонструвати, що в Україні навіть під час війни можливі масштабні культурні проєкти, а також зібрати кошти на відновлення культурних інституцій, які постраждали внаслідок російської агресії.
«Тимчасово окуповані регіони, тимчасово розділені родини, статус тимчасового захисту і врешті — тимчасова війна. Тимчасовість усього навкруги дає нам поштовх до руху. Адже будь-яка тимчасовість має своє закінчення, а за ним — новий вектор для дій», — говорять в don’t Take Fake.
За допомогою проєкту команда don’t Take Fake хоче продемонструвати, що в Україні навіть під час війни можливі масштабні культурні проєкти, а також зібрати кошти на відновлення культурних інституцій, які постраждали внаслідок російської агресії.
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