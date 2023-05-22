Артпростір “Модуль тимчасовості” відкриється в Дніпрі: подробиці

«Модуль Тимчасовості» — новий тимчасовий культурний простір від команди don’t Take Fake. У двоповерховій конструкції, із 27 контейнерів-модулів, знаходиться виставка за участі 28 художників із 10 країн. Архітектурною формою та будівництвом локації займалась команда balbek bureau.

Тимчасовий культурний простір «Модуль тимчасовості» (MOT), що працював протягом лютого-травня на Контрактовій площі у Києві, тепер прямує до Дніпра. У червні артпростір з 27 контейнерів розміститься у центрі міста — на площі Героїв Майдану.

Проєкт запустився в лютому в Києві, де пропрацював до 14 травня. Разом з виставкою в MOT відбувалась серія кінопоказів, включно з колаборацією з Docudays UA, а також окремі музичні івенти, перформанси, лекції та дискусії.

За допомогою проєкту команда don’t Take Fake хоче продемонструвати, що в Україні навіть під час війни можливі масштабні культурні проєкти, а також зібрати кошти на відновлення культурних інституцій, які постраждали внаслідок російської агресії.

«Тимчасово окуповані регіони, тимчасово розділені родини, статус тимчасового захисту і врешті — тимчасова війна. Тимчасовість усього навкруги дає нам поштовх до руху. Адже будь-яка тимчасовість має своє закінчення, а за ним — новий вектор для дій», — говорять в don’t Take Fake.

За допомогою проєкту команда don’t Take Fake хоче продемонструвати, що в Україні навіть під час війни можливі масштабні культурні проєкти, а також зібрати кошти на відновлення культурних інституцій, які постраждали внаслідок російської агресії.

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