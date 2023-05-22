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Артпростір “Модуль тимчасовості” відкриється в Дніпрі: подробиці

Сьогодні 21:15
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«Модуль Тимчасовості» — новий тимчасовий культурний простір від команди don’t Take Fake. У двоповерховій конструкції, із 27 контейнерів-модулів, знаходиться виставка за участі 28 художників із 10 країн. Архітектурною формою та будівництвом локації займалась команда balbek bureau.

Новости Днепра про Артпростір

Тимчасовий культурний простір «Модуль тимчасовості» (MOT), що працював протягом лютого-травня на Контрактовій площі у Києві, тепер прямує до Дніпра. У червні артпростір з 27 контейнерів розміститься у центрі міста — на площі Героїв Майдану.

Проєкт запустився в лютому в Києві, де пропрацював до 14 травня. Разом з виставкою в MOT відбувалась серія кінопоказів, включно з колаборацією з Docudays UA, а також окремі музичні івенти, перформанси, лекції та дискусії.

За допомогою проєкту команда don’t Take Fake хоче продемонструвати, що в Україні навіть під час війни можливі масштабні культурні проєкти, а також зібрати кошти на відновлення культурних інституцій, які постраждали внаслідок російської агресії.

«Тимчасово окуповані регіони, тимчасово розділені родини, статус тимчасового захисту і врешті — тимчасова війна. Тимчасовість усього навкруги дає нам поштовх до руху. Адже будь-яка тимчасовість має своє закінчення, а за ним — новий вектор для дій», — говорять в don’t Take Fake. 

За допомогою проєкту команда don’t Take Fake хоче продемонструвати, що в Україні навіть під час війни можливі масштабні культурні проєкти, а також зібрати кошти на відновлення культурних інституцій, які постраждали внаслідок російської агресії.

Новости Днепра про Артпростір

Новости Днепра про Артпростір

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