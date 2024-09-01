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  • Артем Колінько з Дніпропетровщини виборов паралімпійську медаль у бочі

Артем Колінько з Дніпропетровщини виборов паралімпійську медаль у бочі

Сьогодні 19:42
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Представник Дніпропетровщини здобув історичну нагороду для України.

Новости Днепра про Артем Колінько з Дніпропетровщини виборов паралімпійську медаль у бочі

На своєму шляху до медалі Артем Колінько здолав канадця Чобану та британця Макгуайєра.

У півфіналі Колінько поступився представнику Колумбії Едільсону Чіка Чіка.

Перші в історії нагороди для збірної у боччі українець здобув бронзову медаль, здолавши хорвата Давора Комара з Хорватії з рахунком 4:3.

Бочча (Боччє) – це гра з набором м’ячів з шести синього, шести червоного і одного білого або жовтого кольору, що входить до переліку паралімпійських видів спорту для людей з особливими потребами.

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Новости Днепра про Артем Колінько з Дніпропетровщини виборов паралімпійську медаль у бочіУкраїнська Новости Днепра про Артем Колінько з Дніпропетровщини виборов паралімпійську медаль у бочіРусский

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