Артем Колінько з Дніпропетровщини виборов паралімпійську медаль у бочі

На своєму шляху до медалі Артем Колінько здолав канадця Чобану та британця Макгуайєра.
У півфіналі Колінько поступився представнику Колумбії Едільсону Чіка Чіка.
Перші в історії нагороди для збірної у боччі українець здобув бронзову медаль, здолавши хорвата Давора Комара з Хорватії з рахунком 4:3.
Бочча (Боччє) – це гра з набором м’ячів з шести синього, шести червоного і одного білого або жовтого кольору, що входить до переліку паралімпійських видів спорту для людей з особливими потребами.
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