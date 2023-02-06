«АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив на війні двох заводчан

Колектив «АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив двох захисників України, мобілізованих з цього підприємства.

“Захиснику Єгору Ляху назавжди залишиться 24 роки. «АрселорМіттал Кривий Ріг» став першим і єдиним місцем роботи молодого захисника – помічника машиніста тепловоза управління залізничного транспорту гірничого департаменту Єгора Ляха.

Наш колега загинув, захищаючи Україну від окупантів, 25 січня поблизу міста Бахмут”, – йдеться в повідомленні пресслужби підприємства.

Єгор був єдиним сином в родині. Його батьки також працювали на «АрселорМіттал Кривий Ріг». Наразі батько героя зараз теж у лавах ЗСУ.

Двома днями пізніше, 27 січня, загинув Олександр Перов поблизу населеного пункту Дружба Донецької області.

Він служив солдатом інженерно-саперного відділення. На «АрселорМіттал Кривий Ріг» багато років працював машиністом тепловоза у залізничному цеху № 2, був зайнятий у технологічному процесі металургійного виробництва.

Валерій Руденко, заступник начальника ЗЦ № 2 сказав, що Олександр мав багатий професійний досвід та педагогічні здібності. У якості наставника він навчав початківців-залізничників усім нюансам своєї справи.

Важко та гірко повірити, що такі люди, як Олександр, нас залишають. На жаль, це не єдина втрата у нашому цеху. Але справа колег, які загинули за свободу України, пам’ять про них продовжує жити у наших серцях та у наших справах. Я впевнений, що після Перемоги України в цій страшній війні справу Олександра продовжить його брат Сергій, який теж є працівником нашого цеху і який зараз теж воює за свободу країни”, – сказав Валерій Руденко.

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