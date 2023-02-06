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«АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив на війні двох заводчан

Сьогодні 07:15
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Колектив «АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив двох захисників України, мобілізованих з цього підприємства.

Новости Днепра про «АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив на війні двох заводчан

“Захиснику Єгору Ляху назавжди залишиться 24 роки. «АрселорМіттал Кривий Ріг» став першим і єдиним місцем роботи молодого захисника – помічника машиніста тепловоза управління залізничного транспорту гірничого департаменту Єгора Ляха.
Наш колега загинув, захищаючи Україну від окупантів, 25 січня поблизу міста Бахмут”, – йдеться в повідомленні пресслужби підприємства.

Єгор був єдиним сином в родині. Його батьки також працювали на «АрселорМіттал Кривий Ріг». Наразі батько героя зараз теж у лавах ЗСУ.

Новости Днепра про «АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив на війні двох заводчан

Двома днями пізніше, 27 січня, загинув Олександр Перов поблизу населеного пункту Дружба Донецької області. 

Він служив солдатом інженерно-саперного відділення. На «АрселорМіттал Кривий Ріг» багато років працював машиністом тепловоза у залізничному цеху № 2, був зайнятий у технологічному процесі металургійного виробництва.

Валерій Руденко, заступник начальника ЗЦ № 2 сказав, що Олександр мав багатий професійний досвід та педагогічні здібності. У якості наставника він навчав початківців-залізничників усім нюансам своєї справи.

 Важко та гірко повірити, що такі люди, як Олександр, нас залишають. На жаль, це не єдина втрата у нашому цеху. Але справа колег, які загинули за свободу України, пам’ять про них продовжує жити у наших серцях та у наших справах. Я впевнений, що після Перемоги України в цій страшній війні справу Олександра продовжить його брат Сергій, який теж є працівником нашого цеху і який зараз теж воює за свободу країни”, – сказав Валерій Руденко.

Новости Днепра про «АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив на війні двох заводчан

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Новости Днепра про «АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив на війні двох заводчанУкраїнська Новости Днепра про «АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив на війні двох заводчанРусский

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