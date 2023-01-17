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Арестович йде з посади через свою скандальну заяву про удар по Дніпру

Сьогодні 11:10
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Олексій Арестович написав заяву про звільнення.

Новости Днепра про Арестович йде з посади через свою скандальну заяву про удар по Дніпру

Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента, повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

Після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі Арестович у розмові з російським журналістом Фейгіном заявив, що ракету нібито збили українські сили ППО і впавши на будинок, вона вибухнула.

Після цього розгорнувся скандал, адже заяву Арестовича підхопили російські ЗМІ та кремлівські боти.

Українське Міноборони спростувало інформацію про можливе збиття ракети х-22. Військові зазначили, що наразі в України немає засобів здатних знищувати ці ракети. 

Новости Днепра про Арестович йде з посади через свою скандальну заяву про удар по Дніпру

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Новости Днепра про Арестович йде з посади через свою скандальну заяву про удар по ДніпруУкраїнська

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