Арестович йде з посади через свою скандальну заяву про удар по Дніпру

Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента, повідомив він на своїй сторінці у Facebook.
Після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі Арестович у розмові з російським журналістом Фейгіном заявив, що ракету нібито збили українські сили ППО і впавши на будинок, вона вибухнула.
Після цього розгорнувся скандал, адже заяву Арестовича підхопили російські ЗМІ та кремлівські боти.
Українське Міноборони спростувало інформацію про можливе збиття ракети х-22. Військові зазначили, що наразі в України немає засобів здатних знищувати ці ракети.
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