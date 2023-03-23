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Анти-озеленення: у Кривому Розі виявили бус із вкраденими деревами

Сьогодні 07:15
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Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу.

Новости Днепра про Анти-озеленення: у Кривому Розі виявили бус із вкраденими деревами

Так, днями до патрульних звернулися жителі Саксаганського району, які стали свідками безчинства з боку невідомих осіб. Мешканці Кривого Рогу помітили, що на території дачного товариства якісь чоловіки викопують молоді дерева. Це викликало обурення і дзвінок на 102.

Екіпаж інспекторів курсував за викликом, а на дорозі застали бус жовтого кольору – саме на нього вказали заявники. Під час перевірки транспортного засобу в салоні авто патрульні виявили саджанці дерев. На місце події довелося викликати слідчих, які і з’ясовуватимуть обставини події.

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Новости Днепра про Анти-озеленення: у Кривому Розі виявили бус із вкраденими деревамиУкраїнська Новости Днепра про Анти-озеленення: у Кривому Розі виявили бус із вкраденими деревамиРусский

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