Анти-озеленення: у Кривому Розі виявили бус із вкраденими деревами

Так, днями до патрульних звернулися жителі Саксаганського району, які стали свідками безчинства з боку невідомих осіб. Мешканці Кривого Рогу помітили, що на території дачного товариства якісь чоловіки викопують молоді дерева. Це викликало обурення і дзвінок на 102.
Екіпаж інспекторів курсував за викликом, а на дорозі застали бус жовтого кольору – саме на нього вказали заявники. Під час перевірки транспортного засобу в салоні авто патрульні виявили саджанці дерев. На місце події довелося викликати слідчих, які і з’ясовуватимуть обставини події.
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Про це йдеться на сайті Поліції Дніпропетровської області.
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