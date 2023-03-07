Антону Ломтєву було 38 років: у Харківській області загинув військовий із Дніпропетровщини

У бою в Харківській області загинув мешканець Дніпропетровщини Антон Ломтєв.

Про це повідомили у Кам’янській районній державній адміністрації.

Антон Ломтєв народився у 1985 році. З 2006 по 2007 роки був на строковій військовій службі. У березні 2022 року його призвали до Збройних сил України. Він служив солдатом. У бійця залишився син та сестра.

“Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Низький уклін нашому захиснику! Вічна пам’ять Герою!”, — зазначив начальник Кам’янської районної військової адміністрації Олег Гапіч.

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