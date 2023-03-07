Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Антону Ломтєву було 38 років: у Харківській області загинув військовий із Дніпропетровщини

Антону Ломтєву було 38 років: у Харківській області загинув військовий із Дніпропетровщини

Сьогодні 06:45
просмотров

У бою в Харківській області загинув мешканець Дніпропетровщини Антон Ломтєв.

Новости Днепра про Антону Ломтєву було 38 років: у Харківській області загинув військовий із Дніпропетровщини

Про це повідомили у Кам’янській районній державній адміністрації.

Антон Ломтєв народився у 1985 році. З 2006 по 2007 роки був на строковій військовій службі. У березні 2022 року його призвали до Збройних сил України. Він служив солдатом. У бійця залишився син та сестра.

“Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Низький уклін нашому захиснику! Вічна пам’ять Герою!”, — зазначив начальник Кам’янської районної військової адміністрації Олег Гапіч.

Читайте також:

Новости Днепра про Антону Ломтєву було 38 років: у Харківській області загинув військовий із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Антону Ломтєву було 38 років: у Харківській області загинув військовий із ДніпропетровщиниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ще 45 осіб: у Дніпрі виявили коронавірус у мешканців міста
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Ще 45 осіб: у Дніпрі виявили коронавірус у мешканців міста

    Протягом доби у Дніпрі зафіксовано 45 випадків захворювання на COVID-19.

    Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину

    У понеділок, 6 березня, російські військові обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область)…

    ЗСУ відбили атаки біля Бахмута та уразили склади з військовою технікою окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    ЗСУ відбили атаки біля Бахмута та уразили склади з військовою технікою окупантів, – Генштаб

    Українські військові невпинно тримають лінію фронту в районі Бахмута Донецької…

    Вчиняв сексуальне насильство над сусідськими дітьми: в Дніпрі судитимуть чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 19:45
    Вчиняв сексуальне насильство над сусідськими дітьми: в Дніпрі судитимуть чоловіка

    За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра до суду…

    Наверх