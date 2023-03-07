Антону Ломтєву було 38 років: у Харківській області загинув військовий із Дніпропетровщини

Про це повідомили у Кам’янській районній державній адміністрації.
Антон Ломтєв народився у 1985 році. З 2006 по 2007 роки був на строковій військовій службі. У березні 2022 року його призвали до Збройних сил України. Він служив солдатом. У бійця залишився син та сестра.
“Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Низький уклін нашому захиснику! Вічна пам’ять Герою!”, — зазначив начальник Кам’янської районної військової адміністрації Олег Гапіч.
Читайте також:
Автор:
Протягом доби у Дніпрі зафіксовано 45 випадків захворювання на COVID-19.
У понеділок, 6 березня, російські військові обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область)…
Українські військові невпинно тримають лінію фронту в районі Бахмута Донецької…
За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра до суду…