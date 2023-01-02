Аномальне тепло у Дніпрі: на Новий рік зафіксували температурний рекорд

В Україні цьогоріч було аномальне тепло на Новий рік.

Грудень та початок січня виявилися аномально теплими. 1 січня було зафіксовано новий температурний рекорд. Зокрема в Києві, за даними різних погодних сайтів, температура повітря прогрілася до +13.

В останнє аномально теплу температуру 1 січня зафіксували в 1991 році, проте тоді було лише 11,1 градуса, що на три менше ніж максимальна температура 1 січня 2023 року.

Проте, точні температурні показники 1 січня 2023 року згодом подасть Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Сьогодні 2 січня, у Дніпрі температура прогрілася до плюс 12 градусів тепла. Проте насолоджуватися весняним теплом ми будемо не довго. Уже на вихідних сильно похолодає – до -11.

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