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Аномальна спека у Дніпрі: поради спеціалістів

Сьогодні 10:45
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Сьогодні у Дніпрі спостерігається аномальна спека.

Новости Днепра про Аномальна спека у Дніпрі: поради спеціалістів

Деякі мешканці міста фіксують справжні температурні рекорди.

Захиститись від спеки важко навіть біля кондиціонера. Стовпчики термометра фіксують +40-50 градусів на сонці.

Кардіологи радять людям похилого віку не виходити на двір до 17 години. Обовязково одягайте кепку, та пийте прохолодну воду маленькими ковтками.

У таку погоду краще утриматись від фізичної активності на дворі. Мокрий рушник чи душ допоможе тимчасово покращити стан організму. 

На вулиці краще вдягатися в легкий одяг світлого кольору, та пити 2-3 літри води на добу.

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Новости Днепра про Аномальна спека у Дніпрі: поради спеціалістівУкраїнська Новости Днепра про Аномальна спека у Дніпрі: поради спеціалістівРусский

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