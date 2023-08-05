Аномальна спека у Дніпрі: поради спеціалістів

Сьогодні у Дніпрі спостерігається аномальна спека.

Деякі мешканці міста фіксують справжні температурні рекорди.

Захиститись від спеки важко навіть біля кондиціонера. Стовпчики термометра фіксують +40-50 градусів на сонці.

Кардіологи радять людям похилого віку не виходити на двір до 17 години. Обовязково одягайте кепку, та пийте прохолодну воду маленькими ковтками.

У таку погоду краще утриматись від фізичної активності на дворі. Мокрий рушник чи душ допоможе тимчасово покращити стан організму.

На вулиці краще вдягатися в легкий одяг світлого кольору, та пити 2-3 літри води на добу.

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