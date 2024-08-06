Анна Рижикова завершила Олімпіаду-2024 після півфіналу 400 метрів з/б: результат бігунки з Дніпра

Українська легкоатлетка Анна Рижикова із Дніпра виступила у півфіналі Олімпіади-2024 у бігу на 400 м з барʼєрами.

Рижикова стала 7-ю у своєму забігу з результатом 55,65 с. Українка не змогла кваліфікуватися до фіналу.

До фіналу вийшли по 2 найшвидші спортсменки з кожного забігу та наступні 2 спортсменки, які показали найкращий час. Фінал пройде 8 серпня.

34-річна Рижикова – бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 в естафетному бігу 4×400 метрів.

Нагадаємо, що Рижикова потрапила на Олімпіаду-2024 завдяки виконаному олімпійському нормативу

Як виступила Анна Рижикова у півфіналі Олімпіади?

Українка стартувала в другій групі зі світовою рекордсменкою Сідні Маклафлін-Леврон та посіла передостаннє, сьоме місце, випередивши на 0.31 секунди представницю Бельгії Ганне Клас.

Час Рижикової на фініші склав 55.65 секунди — Анна погіршила власний показник із кваліфікації (55.13) та втішного забігу (54.95).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: