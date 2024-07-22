Anker випускає новий Power Bank 10K із вбудованим кабелем Lightning

Anker Power Bank (10K, Fusion, вбудований Lightning Cable) з’явився на Amazon US. У списку продукту аксесуар описується як продукт 3-в-1, який працює як портативний блок живлення або зарядний пристрій завдяки складаним шпилькам. Інші функції включають вбудований дисплей і можливість заряджати два пристрої одночасно.

Компанія Anker випустила Power Bank (10K, Fusion, вбудований Lightning Cable) у США. Чутки про пристрій почалися в травні, деталі поділилися на Reddit. Майже ідентичний пристрій із вбудованим кабелем USB-C надійшов від Anker на початку цього року.

Цей павербанк описується як пристрій 3-в-1, який працює як павербанк або зарядний пристрій і має вбудований кабель Lightning. Використовуючи кабель Lightning або порт USB-C, ви можете заряджати пристрій потужністю до 30 Вт; Anker припускає, що це забезпечить 50% заряду iPhone 14 Pro за 24 хвилини. Два пристрої можна заряджати одночасно, хоча незрозуміло, як це впливає на вихідну потужність. Аксесуар також заряджається на 30 Вт через USB-C або при підключенні до мережі за допомогою складних штифтів. Кажуть, що ємність 10 000 мАг живить Samsung Galaxy S23 1,84 рази або iPhone 14 Pro двічі.

Портативний гаджет компактний і відносно легкий — ~250 г і наразі постачається з чорним корпусом, хоча зображення показують, що в дорозі може бути більше кольорів. Тепер ви можете придбати Anker Power Bank (10K, Fusion, вбудований кабель Lightning) на американському сайті його можна знайти за 47,99 доларів США. Залишається з’ясувати, чи можуть бути запущені версії аксесуара для інших ринків, наприклад Європи.