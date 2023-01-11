Андрія Деркача з Дніпра та його соратників позбавили громадянства України

Депутатів Верховної ради України Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача позбавили українського громадянства.

Найближчим часом вони будуть позбавлені депутатських мандатів.

“На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб – Деркача Андрія Леонідовича, Медведчука Віктора Володимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича”, – заявив Президент Володимир Зеленський.

Віктор Медведчук – політик, кум російського диктатора Володимира Путіна. Він підозрюється у державній зраді та пособництві терористичним організаціям “ЛДНР”.

За даними слідства, нардеп міг бути причетний до незаконної схеми постачання вугілля з Донбасу та фінансування бойовиків.

Протягом кількох місяців депутат перебував під домашнім арештом. Після вторгнення РФ в Україну він втік з-під арешту, СБУ затримала його лише 12 квітня. Після п’яти місяців ув’язнення його обміняли на 200 захисників “Азовсталі”.

Тарас Козак – політик, народний депутат. Підозрюється у державній зраді, порушенні правил ведення війни та замаху на пограбування національних ресурсів в українському Криму.

2 лютого 2021 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Козака. Також обмеження були введені проти компаній, що належать йому, що володіють телеканалами NewsOne, Zik і 112. Санкції проти Козака введені через постачання вугілля з окупованих Росією територій Донбасу.

Андрій Деркач – політик, народний депутат. Минулого року СБУ викрила агентурну мережу ГРУ РФ, до якої входив Деркач. За даними слідства, він займався створенням ряду приватних охоронних підприємств у різних галузях, щоб використовувати ці структури для швидкого захоплення України.

Ренат Кузьмін – політик, народний депутат, підозрюється у державній зраді. За версією слідства, Кузьмін із березня 2021 року поширював антиукраїнську пропаганду. Сам Кузьмін на момент винесення підозри ховався від слідства.

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