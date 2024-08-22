Активні ракетні обстріли на День Незалежності: в облраді Дніпропетровщини прокоментували тривожні заяви

Лукашук прокоментував заяви Нацполіції та Посольства США щодо посилення ракетних обстрілів України.

Спочатку Посольство США в України, а потім і Нацполіція заявили про ймовірність активізації російських обстрілів під час державних свят 23 та 24 серпня. У ці дні правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, а людей закликали реагувати на тривоги.

На тривожні заяви відреагував очільник облради Дніпропетровщини Микола Лукашук.

За словами посадовця, у російських окупаційних військ є тяга до сакральних дат. І це варто враховувати. Однак під час війни правила безпеки – це завжди не порожні слова, а необхідність.

Відповідальне ставлення до правил безпеки і свого життя – це найкращий внесок кожного з нас у спільну перемогу, – закликає Микола Лукашук

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