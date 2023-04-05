Актор Остап Ступка спричинив ДТП в центрі Києва: є постраждалі

У Києві потрапив в ДТП відомий актор.

Відомий український актор Остап Ступка спричинив ДТП в центрі Києва. Про це повідомили журналісти ТСН.

Як повідомили в поліції Києва, 4 квітня сталася ДТП в Голосіївському районі міста. 55-річний водій на позашляховику наїхав на припаркований автомобіль, у якому в момент зіткнення перебував 38-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до лікарні, а винуватця ДТП затримали на місці події.

Зазначається, що кермувальник був напідпитку. Драгер показав, що в його крові було 1,62 проміле алкоголю. У поліції не називають ім’я винуватця ДТП, але рік народження затриманого збігається з роком народження актора Остапа Ступки.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Якщо вину актора доведуть, то він може провести за ґратами до 3 років, а після виходу на волю, не зможе керувати авто ще від 3 до 5 років.

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