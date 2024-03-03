Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією: Нікопольщина сьогодні пережила 11 ворожих атак

Сьогодні Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Ворог запускав дрони-камікадзе та гатив з артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома, — заявив очільник ОВА.

За день агресор пошкодив 13 приватних будинків, знищив 2 та пошкодив 13 господарських споруд.

Понівечені 4 легковики та вантажівки. Зачепило лінію електропередач.

В інших громадах Дніпропетровської області було тихо.

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