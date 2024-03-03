Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією: Нікопольщина сьогодні пережила 11 ворожих атак

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома, — заявив очільник ОВА.
За день агресор пошкодив 13 приватних будинків, знищив 2 та пошкодив 13 господарських споруд.
Понівечені 4 легковики та вантажівки. Зачепило лінію електропередач.
В інших громадах Дніпропетровської області було тихо.
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