Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на Дніпропетровщині

СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури.
Затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.
Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з керівником агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.
Також резидент російської агентури залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька – мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції.
Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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