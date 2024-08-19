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  • Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на Дніпропетровщині

Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на Дніпропетровщині

Сьогодні 10:39
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В Україні знешкодили агентурну групу, яку зібрали представники спецслужб РФ.

Новости Днепра про Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на Дніпропетровщині

СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури.

Затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.

Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з керівником агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.

Також резидент російської агентури залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька – мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції.

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новости Днепра про Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на ДніпропетровщиніУкраїнська

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