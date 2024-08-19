Агентурна мережа РФ, до якої входили правоохоронці, діяла на Дніпропетровщині

В Україні знешкодили агентурну групу, яку зібрали представники спецслужб РФ.

СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури.

Затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.

Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з керівником агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.

Також резидент російської агентури залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька – мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції.

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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