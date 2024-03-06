Агент РФ з Дніпропетровщини пішов у ЗСУ, аби шпигувати, а потім хотів втекти до Придністров’я

Житель Дніпропетровщини шпигував на користь РФ.

Ворожого агента затримали, коли той збирався втекти до Придністров’я, повідомили в СБУ.

Уродженець Дніпропетровщини в середині “нульових” отримав юридичну освіту в московському виші. Як підозрюють в СБУ, саме тоді російські спецслужби зацікавилися потенційним агентом.

Однак після повернення до України чоловік не здійснював розвідувальної діяльності. Усе змінилося після початку вторгнення у 2022 році.

У 2023 підозрюваний долучився до ЗСУ та служив під Бахмутом. Однак паралельно з цим зливав росіянам інформацію про дислокацію українських військових, розташування важливих об’єктів поблизу фронту та дані про логістику.

Завдяки агенту ворог знав про переміщення українських сил та міг завдавати ударів.

Інформацію агент передавав через бот, який вели представники російської розвідки.

Згодом чоловік зрозумів, що його можуть викрити, тому втік з місця базування свого підрозділу, аби потім евакуюватися до невизнаного Придністров’я.

З Донеччини чоловік добрався до Вінниччини, а звідти вже хотів перетнути кордон. Для цього взяв з собою ласти та гідрокостюм, за допомогою яких збирався переплисти прикордонну річку.

Втім, агента піймали на кордоні.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ⁠ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення

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