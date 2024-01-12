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  • “Афірмації” вийшли на новий рівень: у Дніпрі помітили автівку-пофігіста (ВІДЕО)

“Афірмації” вийшли на новий рівень: у Дніпрі помітили автівку-пофігіста (ВІДЕО)

Сьогодні 16:51
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Ця "афірмація" зараз дуже влучно підкреслює настрій багатьох дніпрян.

Новости Днепра про

У Дніпрі на одному із житлових масивів помітили автівку-пофігіста, на капоті якої написано “Мені пох”.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Містяни припустили, що це “афірмація” власника на кожен день.

Але точно невідомо, що ж означає цей напис, та й водію, напевно, “пох”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі водіям на авто залишають промовисті повідомлення.

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