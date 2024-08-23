Адвокат з Дніпра торгував незаповненими бланками мобілізаційних повісток

Адвокат, який нині є військовослужбовцем, разом зі спільницею заробляв гроші, допомагаючи чоловікам уникати мобілізації.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю, який ще є і чинним адвокатом, а також його цивільній спільниці. Вони організували бізнес на “ухилянтх”, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Підозрювані шукали чоловіків, які не бажають служити та пропонували їм “відкосити” від армії. Аби потенційні клієнти скоріше погоджувалися на пропозицію, адвокат залякував їх рейдами ТЦК.

За 25 тисяч доларів можна було придбати “білий” військовий квиток, тобто повне звільнення від військової служби. За ці гроші ділки обіцяли владнати справи з “потрібними” людьми у військкоматах та отримати рішення ВЛК, яке визнає призовника непридатним.

Тим, у кого немає грошей на “білий” військовий квиток, пропонували дешевшу послугу – пусті мобілізаційні бланки за 150 доларів. Чоловікам давали справжній документ, зі всіма необхідними позначками. Ділки обіцяли, що призовники при зустрічі з ТЦК зможуть переконати військкомів, що вже мають повістку.

Затримали адвоката та його спільницю, коли вони отримували аванс за свої послуги. У фігурантів вилучили понад півмільйона гривень. Також слідчі дії відбулися у службових кабінетах двох районних ТЦК та СП міста Дніпро.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Шукають інших причетних до схеми людей.

Читайте також:

Українська

Автор: