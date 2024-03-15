Адрес багато: де у Дніпрі вимикатимуть світло з 18 до 22 березня

Анонсували відключення світла на наступному тижні!

У Дніпрі з 18 до 22 березня будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, 18 березня з 8:00 до 17:00 не буде електроенергії за адресами:

вул. Мечникова: 10;

вул. Оздоровча: 1-7, 12, 18, 20;

вул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51;

З 9:00 до 17:00 за адресами:

вул. Макарова: 1-25 (непарні);

вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні);

вул. 152-ї Дивізії: 2А, 3, 4А, 6;

вул. Василя Сліпака: 35, 50А, 52;

вул. Гладкова: 41;

вул. Інженерна: 1, 3;

вул. Перемоги: 113;

просп. Богдана Хмельницького: 109-117 (непарні).

19 березня з 9:00 до 17:00 за адресами:

вул. Бориса Мозолевського: 2, 4, 6;

вул. Казакевича: 6;

вул. Козака Мамая: 22-28 (парні).

20 березня з 9:00 до 17:00 за адресами:

вул. Гладкова: 12-32 (парні), 36, 38, 114;

вул. Інженерна: 7А, 8-12;

вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;

вул. Калузька: 2;

вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);

вул. Солідарна: 2, 4А.

21 березня з 9:00 до 17:00 за адресами:

вул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;

вул. Перемоги: 113Б.

22 березня з 9:00 до 17:00 за адресами:

вул. Данила Нечая: 19;

просп. Богдана Хмельницького: 147.

Радимо зарядити повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі кілометровий затор на Новому мосту “розрісся” на весь Слобожанський проспект.

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