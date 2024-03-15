Адрес багато: де у Дніпрі вимикатимуть світло з 18 до 22 березня
Анонсували відключення світла на наступному тижні!
У Дніпрі з 18 до 22 березня будуть вимикати світло.
Причина – проведення планових робіт компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Отже,
18 березня з 8:00 до 17:00 не буде електроенергії за адресами: вул. Мечникова: 10; вул. Оздоровча: 1-7, 12, 18, 20; вул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51; З 9:00 до 17:00 за адресами: вул. Макарова: 1-25 (непарні); вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні); вул. 152-ї Дивізії: 2А, 3, 4А, 6; вул. Василя Сліпака: 35, 50А, 52; вул. Гладкова: 41; вул. Інженерна: 1, 3; вул. Перемоги: 113; просп. Богдана Хмельницького: 109-117 (непарні). 19 березня з 9:00 до 17:00 за адресами: вул. Бориса Мозолевського: 2, 4, 6; вул. Казакевича: 6; вул. Козака Мамая: 22-28 (парні). 20 березня з 9:00 до 17:00 за адресами: вул. Гладкова: 12-32 (парні), 36, 38, 114; вул. Інженерна: 7А, 8-12; вул. Казакевича: 5-7, 9, 10; вул. Калузька: 2; вул. Козака Мамая: 4-20 (парні); вул. Солідарна: 2, 4А. 21 березня з 9:00 до 17:00 за адресами: вул. Гладкова: 35, 43, 45, 47; вул. Перемоги: 113Б. 22 березня з 9:00 до 17:00 за адресами: вул. Данила Нечая: 19; просп. Богдана Хмельницького: 147.
Радимо зарядити повербанки!
Нагадаємо, раніше ми писали, що
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