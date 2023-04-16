Адміна Telegram-каналу, який попереджав про місця роздачі повісток, засудили на 5 років

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Засуджений вів Telegram-канал, у якому повідомляв про час і місце роздавання повісток. Це допомагало військовозобов’язаним уникати зустрічей із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату).
Чоловіка судили за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Правоохоронці під час слідства закрили канал засудженого, а вже за місяць суд оголосив вирок. У лучанина також провели обшуки.
Зазначимо, у березні кіберфахівці СБУ заблокували 26 Telegram-каналів, у яких поширювали інформацію для чоловіків призовного віку задля уникнення мобілізації.
За даними правоохоронців, адміністратори Telegram-каналів писали про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Київській, Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Львівській та Одеській областях.
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