Аби не було поривів: у 30 будинках Дніпра з початку року вже замінили труби холодного постачання та опалення

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Аварійні ремонти у будинках Дніпра. Облущена фарба, старі деревʼяні двері, які пропускали тепло, – усе це про дім по вул. Криворізькій, 12-А.

«Я тут проживаю два роки, у підʼїзд було страшно зайти. Усе облущене, негарне. А нині – краса. Дуже гарний ремонт зробили, стало набагато затишніше. Бригади працювали професійно. Дякуємо», — каже місцева мешканка Альона.

У цьому будинку відремонтували 3 підʼїзди. На кожному поверсі оновили стіни, зробили укоси. Також пофарбували вхідні двері, а ще встановили замість деревʼяних другі металопластикові двері, завдяки яким тепло взимку не йтиме.

«Цього тижня у підʼїздах ще дороблять дрібний ремонт, і вже тоді ми приймемо цю роботу. Усього цьогоріч ми вже оновили підʼїзди у 19 будинках. Ще близько 20 відремонтуємо до кінця весни. У роботу беремо саме ті підʼїзди, де ситуація найбільш аварійна», — розповів директор департаменту житлового господарства Сергій Файфер, який 9 квітня є черговим по місту.

Він також перевірив будинок по вул. Воскресенській, 9. Там у підвалі постійно проривало труби опалення та холодного постачання. Особливо ситуація загострилась цієї зими, тож цей будинок додали до плану на встановлення нових труб, які більш якісні та не піддаються корозії.

«Тут вже замінили трубу холодного водопостачання. Незабаром бригади замінять і трубу опалення. Ситуація тут дійсно була аварійна. Нагадую: якщо у дніпрян виникають проблеми з електросистемою, трубами холодного та теплопостачання, а також каналізацією, то вони мають звернутись до Міської аварійної служби, яка оперативно усе вирішить. Вони на місяць виконують близько 3 000 таких заявок. А з початку року підрядна організація замінила труби опалення та водопостачання вже у 19 будинках Дніпра», — розповів Сергій Файфер.

Звернутись до Міської аварійної служби можна цілодобово як онлайн, так і за номером: 736-10-02.

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