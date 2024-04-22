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  • Абрикосів може знову не бути: садівників Дніпра попередили про небезпеку для плодових дерев

Абрикосів може знову не бути: садівників Дніпра попередили про небезпеку для плодових дерев

Сьогодні 20:55
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Плодові дерева у Дніпрі та області під загрозою.

Новости Днепра про Абрикосів може знову не бути: садівників Дніпра попередили про небезпеку для плодових дерев

З другої декади квітня на території Дніпропетровської області спостерігається різке погіршення погодних умов: зниження температури повітря до 2 градусів тепла, опади з грозами та шквальним вітром. Непогода припала на сезон цвітіння абрикосів. Однак, як кажуть фахівці ГУ Держспоживслужби у Дніпропетровській області, навіть ті плодові дерева, які вціліли, досі у небезпеці. 

Несприятливі погодні умови можуть вплинути на розвиток хвороб плодових дерев, таких як парша, борошниста роса, моніліоз, кучерявість листя персика, плодові гнилі та інші. 

Цього можна уникнути, обробивши дерева від шкідників. Профілактичну травлю радять зробити садівникам у Дніпрі та області. 

Фахівці зазначають, що виникнення цих хвороб спричинене високою вологістю та різкими перепадами між нічною та денною температурами. Крім цього, на дерева можуть нападати шкідники – оленка волохата, плодожерки, трубкокрути, пильщики, попелиці, кліщі, вишнева муха та інші.

Тож, аби уберегти майбутній урожай, треба провести хімічну обробку садів. Втім, власникам великих угідь треба заздалегідь попередити органи місцевого самоврядування та власників пасік про час, місце проведення обробки, назву, ступінь та строк дії токсичності препарату.

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Новости Днепра про Абрикосів може знову не бути: садівників Дніпра попередили про небезпеку для плодових деревУкраїнська

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