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“А держава нічого не винна?”: у Дніпрі масово з’явилася “соціальна реклама” з елементами російського ІПСО

Сьогодні 21:35
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У Дніпрі масово розповсюджують дивні листівки.

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Нещодавно на вулицях Дніпра з’явилася дивна “соціальна реклама”. Десятки постерів із “марксистськими ідеями” порозклеювали у людних місцях – на дошках з оголошеннями, на смітниках, на стовпах, тобто всюди, де на них можуть звернути увагу перехожі.

На це звернули увагу в тг-каналі “Дніпро Оперативний Війна”, отримавши фото постерів від містян. 

На сумнівних постерах зображена жінка, чиє лице явно згенероване ШІ, яка нібито звертається до влади з питаннями, які так чи інакше стосуються корупції та війни в Україні. В агітках висвітлили досить болючі для суспільства проблеми, які явно викличуть емоційну реакцію та обурення в людей.

Попри те, що постери нібито закликають боротися проти несправедливості, на сайті організації, від імені якої буцімто поширюється агітка у Дніпрі – чимало новин з російськими наративами та ворожою ІПСО. 

Тож цілком можливо, що автор реклами хоче розхитати суспільство. Дніпрян закликають вестися на пропозиції поклеїти подібні обʼяви по місту, адже скоріше за все, це дійсно елемент ворожої пропаганди. 

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