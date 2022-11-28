97% російських цілей були цивільними об’єктами, – Резніков

Як відзначив міністр, з початку війни Росія завдала по території України більше 16 тисяч ракетних ударів.
“За останні дев’ять місяців Росія здійснила понад 16 000 ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей – цивільні. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності”, – пише Резніков.
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