97% російських цілей були цивільними об’єктами, – Резніков

З початку повномасштабної війни в Україні, 97% від усіх російських цілей, були цивільними. Українські військові бороться з терористами.

Як відзначив міністр, з початку війни Росія завдала по території України більше 16 тисяч ракетних ударів.

“За останні дев’ять місяців Росія здійснила понад 16 000 ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей – цивільні. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності”, – пише Резніков.

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