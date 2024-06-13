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  • 9-річну дівчинку з Дніпропетровщини могли вбити знайомі її матері: з’ясувались нові деталі

9-річну дівчинку з Дніпропетровщини могли вбити знайомі її матері: з’ясувались нові деталі

Сьогодні 14:49
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Поліція підозрює, що дівчинку могли вбити знайомі її матері.

Новости Днепра про 9-річну дівчинку з Дніпропетровщини могли вбити знайомі її матері: з'ясувались нові деталі

У справі про вбивство 9-річної української дівчинки Валерії в Німеччині шукають уродженця Молдови та 50-річного біженця з України. Про це повідомили кореспонденти BILD із власних джерел.

Перший розшукуваний — уродженець Молдови, на ім’я Андрій, у якого раніше були стосунки з 33-річною матір’ю Валерії. Чоловік нині мешкає у Празі, чеські слідчі поки не можуть його знайти. Зранку в день зникнення Валерії він писав її мамі й вимагав зідзвонитися. За інформацією BILD, Андрій був у Дебельні того дня — його зафіксували камери спостереження біля будинку його матері, а також відстеження мобільного.

Другий — 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів зустрічатися з матір’ю Валерії, але та йому відмовила. Після цього він обіцяв “зруйнувати їй життя”.

Наразі поліція Дебельна не коментує, чи чоловіки підозрювані в убивстві, чи їх хочуть опитати як свідків.

Правоохоронці вважають, що дівчинку вбили, але слідство не припускає, що щодо дитини здійснили сексуальне насильство, адже, коли її знайшли, дівчинка була одягнена.

Що передувало?

Нагадаємо, про зникнення 9-річної Валерії стало відомо 3 червня. Дитина мала піти до школи, що за два кілометри від дому, але того дня на заняттях вона не з’явилася.

11 червня, стало відомо, що під час масштабних пошуків девʼятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу, знайшли тіло у лісі біля міста Дебельн (Саксонія). 

Тіло знайшли близько 14:30 у лісі за 3 км від будинку батьків Валерії. Зазначається, що це місце ще не перевіряли, але після появи нових свідчень свідків, які чули крики про допомогу в лісі, в цьому районі провели масштабну пошукову операцію. Поліція тоді не змогла підтвердити, чи знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці.

Але 12 червня правоохоронці офіційно заявили, що Валерію знайшли мертвою. 

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Новости Днепра про 9-річну дівчинку з Дніпропетровщини могли вбити знайомі її матері: з'ясувались нові деталіУкраїнська Новости Днепра про 9-річну дівчинку з Дніпропетровщини могли вбити знайомі її матері: з'ясувались нові деталіРусский

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