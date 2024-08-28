9 постраждалих, розтрощена СТО та понівечені школи: у Кривому Розі уточнюють наслідки ракетного удару

У Кривому Розі продовжують розбиратися із наслідками ракетного удару 28 серпня.
Нині відомо, що вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі пошкоджені понад 230 авто. Рятувальники провели роботу, аби потрощені машини не зайнялися.
Кількість постраждалих зросла до дев’яти. 46-річній жінці надали меддопомогу на місці. Її стан задовільний, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
На СТО у Кривому Розі продовжують розбирати потрощені конструкції. За уточненими даними, там пошкоджені ще один навчальний заклад, гуртожиток і АЗС.
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