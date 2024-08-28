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  • 9 постраждалих, розтрощена СТО та понівечені школи: у Кривому Розі уточнюють наслідки ракетного удару

9 постраждалих, розтрощена СТО та понівечені школи: у Кривому Розі уточнюють наслідки ракетного удару

Сьогодні 18:48
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Кількість постраждалих зросла до 9.

Новости Днепра про 9 постраждалих, розтрощена СТО та понівечені школи: у Кривому Розі уточнюють наслідки ракетного удару

У Кривому Розі продовжують розбиратися із наслідками ракетного удару 28 серпня. 

Нині відомо, що вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі пошкоджені понад 230 авто. Рятувальники провели роботу, аби потрощені машини не зайнялися.

Кількість постраждалих зросла до дев’яти. 46-річній жінці надали меддопомогу на місці. Її стан задовільний, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

На СТО у Кривому Розі продовжують розбирати потрощені конструкції. За уточненими даними, там пошкоджені ще один навчальний заклад, гуртожиток і АЗС.

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Новости Днепра про 9 постраждалих, розтрощена СТО та понівечені школи: у Кривому Розі уточнюють наслідки ракетного ударуУкраїнська

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