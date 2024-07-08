9 липня у Кривому Розі оголошено День жалоби

У Кривому Розі оголосили траур 9 липня.

День жалоби оголосили внаслідок ракетного обстрілу підприємства міста сьогодні, 8 липня. Через удар загинуло 10 людей. Ще понад 40 постраждали.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він додав, що відомо про 10 загиблих — 6 жінок та 4 чоловіків. Поранено 41 людину, серед яких 9 у важкому стані.

Наразі на місці ракетної атаки працюють аварійні служби та триває розбір завалів.

У Метінвест повідомили, що ворог завдав удару по адміністративній будівлі Північного ГЗК. Пошкоджено хол їдальні заводоуправління та вибито вікна.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 липня, ворог атакував ракетами Дніпро та Кривий Ріг. У Кривому Розі ворог вдарив по підприємству. Там виникла пожежа. За словами голови облради Миколи Лукашука, окупанти вдарили по цивільних людям у Кривому Розі, коли вони були на роботі. У Дніпрі є руйнування багатоповерхівки, СТО та на підприємстві.

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