83-річного дідуся, якого шукали у Дніпрі з 13 січня, знайшли мертвим

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким дідуся!

З 13 січня у Дніпрі розшукували 83-річного Підпалого Анатолія Олексійовича.

До його пошуків залучили волонтерів та небайдужих громадян.

Сьогодні, 17 січня, стало відомо, що чоловіка знайшли мертвим.

Про це повідомили на сторінці пошуково-рятувального загону “Мілена” у соцмережі.

За яких обставин помер дідусь – поки невідомо.

Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким!

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