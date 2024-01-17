83-річного дідуся, якого шукали у Дніпрі з 13 січня, знайшли мертвим

З 13 січня у Дніпрі розшукували 83-річного Підпалого Анатолія Олексійовича.
До його пошуків залучили волонтерів та небайдужих громадян.
Сьогодні, 17 січня, стало відомо, що чоловіка знайшли мертвим.
Про це повідомили на сторінці пошуково-рятувального загону “Мілена” у соцмережі.
За яких обставин помер дідусь – поки невідомо.
Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким!
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