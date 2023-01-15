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  • 8-річній Златі посікло обличчя: дівчинка чудом вижила під час ракетного удару у Дніпрі

8-річній Златі посікло обличчя: дівчинка чудом вижила під час ракетного удару у Дніпрі

Сьогодні 12:03
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У всіх, що надійшли після вибуху в Дніпрі, обличчя були залиті кров'ю.

Новости Днепра про 8-річній Златі посікло обличчя: дівчинка чудом вижила під час ракетного удару у Дніпрі

За словами Сергія Риженко, усі постраждалі, які надійшли до лікарні після вибуху, були повністю в крові.
 
Про моторошні подробиці він розповів на своїй сторінці на фейсбук.
 
Одяг разом із плоттю вирваний зі шматками по всьому тілу. Всі доставлені до лікарні були присипані будівельним пилом. Дізнатися та визначити вік майже неможливо. У голову, груди, живіт, кінцівки позалітали металеві уламки, бетон та каміння. Навколо постраждалих стояв нелюдський крик близьких, – написав Риженко
Він зазначив, що на допомогу пораненим приїхали навіть лікарі, які цього дня були вихідні. Усі вони за лічені хвилини були в приймальні та рятували поранених.
 
Одна із постраждалих – восьмирічна Злата. Вона була поруч з епіцентром вибуху, але їй пощастило вижити. Уламками їй посікло обличчя, проте зараз її життю нічого не загрожує.
 

Новости Днепра про 8-річній Златі посікло обличчя: дівчинка чудом вижила під час ракетного удару у Дніпрі

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Новости Днепра про 8-річній Златі посікло обличчя: дівчинка чудом вижила під час ракетного удару у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про 8-річній Златі посікло обличчя: дівчинка чудом вижила під час ракетного удару у ДніпріРусский

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