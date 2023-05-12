750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: втрати окупантів за добу
Українські військові минулої доби ліквідували ще 750 російських окупантів, а також знищили 5 ворожих танків, 15 артсистем та 9 безпілотників.
Таким чином, станом на ранок 12 травня втрати військ РФ у живій силі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склали вже 197 670 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.05.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 197670 (+750) осіб ліквідовано, танків – 3745 (+5) од., бойових броньованих машин – 7295 (+8) од., артилерійських систем – 3068 (+15) од., РСЗВ – 559 (+2) од., засоби ППО – 312 (+2) од., літаків – 308 (+0) од., вертольотів – 294 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) од., крилаті ракети – 970 (+0) од., кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од., спеціальна техніка – 393 (+2) од.
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи під час пожежі у…
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Окупанти чотири рази з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район.
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
Станом на 6:00 через пошкодження водопроводу по вул. Янтарна, 71…
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Сьогодні, 12 травня, трамваї №6 та №9 скоротять свій маршрут.