750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: втрати окупантів за добу

Українські військові минулої доби ліквідували ще 750 російських окупантів, а також знищили 5 ворожих танків, 15 артсистем та 9 безпілотників.

Таким чином, станом на ранок 12 травня втрати військ РФ у живій силі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склали вже 197 670 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,

танків – 3745 (+5) од.,

бойових броньованих машин – 7295 (+8) од.,

артилерійських систем – 3068 (+15) од.,

РСЗВ – 559 (+2) од.,

засоби ППО – 312 (+2) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

вертольотів – 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) од.,

крилаті ракети – 970 (+0) од.,

кораблі/катери – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од.,

спеціальна техніка – 393 (+2) од.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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