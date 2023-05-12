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750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: втрати окупантів за добу

Сьогодні 10:00
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Українські військові минулої доби ліквідували ще 750 російських окупантів, а також знищили 5 ворожих танків, 15 артсистем та 9 безпілотників.

Новости Днепра про 750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: втрати окупантів за добу

Таким чином, станом на ранок 12 травня втрати військ РФ у живій силі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склали вже 197 670 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
  • танків – 3745 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин – 7295 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 3068 (+15) од.,
  • РСЗВ – 559 (+2) од.,
  • засоби ППО – 312 (+2) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • вертольотів – 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) од.,
  • крилаті ракети – 970 (+0) од.,
  • кораблі/катери – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од.,
  • спеціальна техніка – 393 (+2) од.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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Новости Днепра про 750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: втрати окупантів за добуУкраїнська Новости Днепра про 750 окупантів, 15 артсистем і 9 БПЛА: втрати окупантів за добуРусский

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