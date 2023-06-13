7 років очолював лікарню ім. Мечникова: у Дніпрі пішов із життя видатний лікар Петро Карпов

Петро Федорович одним з перших у Дніпрі запровадив ендоскопічні операції, успішно прооперував близько 10 тисяч пацієнтів.
З 1972 до 1979 р. очолював міську клінічну лікарню №10. А з 1979 до 1986 р. був головним лікарем обласної лікарні ім. Мечникова.
За життя опублікував 160 робіт, зокрема 5 монографій, з діагностики та лікування урологічних хвороб. Його винаходами та методами діагностики та лікування пацієнтів за допомогою ендоскопічного обладнання користуються і сьогодні.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Петра Федоровича! Світла пам’ять!
Прощання з лікарем відбудеться сьогодні о 14:00 в актовій залі старого хірургічного корпусу лікарні ім. Мечников.
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